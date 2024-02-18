В ДТП в Ярославской области пострадали восемь человек

Восемь человек, включая четверых подростков, получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Угличском районе Ярославской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.
Авария произошла днем на автомобильной дороге Ярославль - Углич возле деревни Фалюково Угличского района. Столкнулись автомобили Renault Sandero и Opel Meriva.
"В ДТП пострадали водитель Renault - женщина 1984 года рождения, пассажиры: мужчина 1979 года рождения и трое несовершеннолетних 2007, 2012 и 2014 годов рождения. В автомобиле Opel пострадали водитель - мужчина 1994 года рождения - и два пассажира - молодой человек 2002 года рождения и несовершеннолетняя 2006 года рождения", - сказали в ведомстве.
"Организована проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали дети. <…> При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.