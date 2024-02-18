В ДТП в Ярославской области пострадали восемь человек

"В ДТП пострадали водитель Renault - женщина 1984 года рождения, пассажиры: мужчина 1979 года рождения и трое несовершеннолетних 2007, 2012 и 2014 годов рождения. В автомобиле Opel пострадали водитель - мужчина 1994 года рождения - и два пассажира - молодой человек 2002 года рождения и несовершеннолетняя 2006 года рождения", - сказали в ведомстве.