Два человека погибли в ДТП с большегрузом под Самарой

Два человека погибли в результате столкновения большегруза и легкового автомобиля на трассе в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.
"18 февраля примерно в 12:00 на 78-м км автодороги Самара - Большая Черниговка - Республика Казахстан произошло столкновение двух транспортных средств: грузового Volvo и легкового автомобиля Lada Granta. На месте происшествия погибли водитель и девушка-пассажир Lada Granta", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Пожарными-спасателями противопожарной службы Самарской области проводится деблокировка погибших", - говорится в сообщении.