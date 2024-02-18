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В ДТП в Уфе погиб один человек

Два автомобиля столкнулись в Ленинском районе Уфы. Один человек погиб, двое пострадавших, в том числе ребенок, доставлены в больницу. Об этом в Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция республики.

В ДТП в Уфе погиб один человек
© РИА Новости

"В Ленинском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По имеющейся на данный момент информации, на 4-м км автодороги Дема - Затон водитель автомашины Lifan при выезде из д. Ветошниково столкнулся с Toyota Camry", - говорится в сообщении.

Водитель Lifan умер на месте происшествия. Два его пассажира, в том числе двенадцатилетний ребенок, доставлены в больницу.

"На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

ДТП
Toyota Camry
Lifan
Toyota
ГИБДД
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