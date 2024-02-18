В Казани белый "Мерседес" сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся
Сегодня на пешеходном переходе по улице Чистопольской водитель автомобиля "Мерседес" белого цвета сбил девочку и скрылся с места ДТП.
Девочку вместе с мамой увезли на скорой. По информации из открытых источников, на месте работает ГИБДД.
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