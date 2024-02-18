Несколько автомобилей столкнулись на 36-м километре МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 36-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы города, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Другое ДТП произошло 6 февраля на Велозаводской улице в районе дома 11/1. В результате аварии перевернулась бетономешалка, пострадали два человека.
Днем 15 февраля ДТП с участием двух рейсовых автобусов произошло в подмосковном Ступине. Авария случилась на 90-м километре трассы М-4 «Дон». В результате пострадали три пассажира.