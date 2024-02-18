Несколько автомобилей столкнулись на 36-м километре МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 36-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Shutterstock

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы города, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло 6 февраля на Велозаводской улице в районе дома 11/1. В результате аварии перевернулась бетономешалка, пострадали два человека.