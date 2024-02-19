Девушка пришла в гости к мужчине и угнала его BMW, когда он уснул

В Магнитогорске девушка угнала BMW у молодого человека, к которому пришла в гости. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Южного Урала».

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«Оперативники уголовного розыска установили, что накануне происшествия потерпевший отдыхал в компании знакомых. Домой он вернулся в сопровождении спутницы. Дождавшись, когда владелец машины уснет, девушка забрала ключи от его транспортного средства и скрылась», — отмечается в сообщении полиции.

Сотрудники полиции получили ориентировку на похищенную машину и обнаружили BMW в другом районе города. По подозрению в угоне они задержали девушку 2005 года рождения. Ранее она уже была судима за угон. Машина возвращена владельцу.