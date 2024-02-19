Два человека погибли столкновении авто с поездом в Нижегородской области
Два человека погибли при столкновении поезда с легковым автомобилем в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, авария произошла вблизи станции «Алешино» Горьковской железной дороги.
ДТП случилось на железнодорожном переезде — оказавшийся на нем автомобиль сбил тепловоз. Машина получила серьезные повреждения, а водитель и пассажир погибли на месте.
«Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось», — говорится в сообщении.
Сейчас следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, что ранее «Российские железные дороги» (РЖД) направили правительству предложение об ужесточении наказания за ДТП на железнодорожных переходах. Там отметили, что уровень аварийности стал вызывать в компании озабоченность. В письме предлагается ввести серьезные штрафы за подобные аварии и лишать виновников прав.