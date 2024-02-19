Два человека погибли столкновении авто с поездом в Нижегородской области

Два человека погибли при столкновении поезда с легковым автомобилем в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, авария произошла вблизи станции «Алешино» Горьковской железной дороги.

ДТП случилось на железнодорожном переезде — оказавшийся на нем автомобиль сбил тепловоз. Машина получила серьезные повреждения, а водитель и пассажир погибли на месте.

«Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). Обстоятельства инцидента выясняются.