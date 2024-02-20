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На Новоясеневском проспекте в Москве произошло ДТП

Движение автотранспорта по Новоясеневскому проспекту на юго-западе Москвы затруднено из-за столкновения двух машин, одна из которых в результате ДТП опрокинулась. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

На Новоясеневском проспекте в Москве произошло ДТП
© РИА Новости

"На Новоясеневском проспекте произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, один из которых опрокинулся. Движение транспорта затруднено", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

В оперативных службах порекомендовали водителям выбирать пути объезда из-за сложившейся ситуации на дороге.

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