Поезд сбил скорую в Башкирии
В Башкирии машина скорой помощи пыталась проскочить на красный свет через железнодорожный переезд. Попытка оказалась неудачной — автомобиль столкнулся с поездом, пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел во вторник вечером, 20 февраля, на регулируемом железнодорожном переезде в Стерлитамаке.
Машинисты маневрового тепловоза применили экстренное торможение, но это не помогло, заметили журналисты. Удар пришелся в бок автомобиля.
По данным канала, пациент, которого пытались экстренно доставить в больницу, погиб. Водитель и два фельдшера госпитализированы.
Движение на участке трассы сейчас ограничено. На месте работают сотрудники экстренных служб, подробности произошедшего устанавливаются.
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