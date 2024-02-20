Поезд сбил скорую в Башкирии

В Башкирии машина скорой помощи пыталась проскочить на красный свет через железнодорожный переезд. Попытка оказалась неудачной — автомобиль столкнулся с поездом, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел во вторник вечером, 20 февраля, на регулируемом железнодорожном переезде в Стерлитамаке.

Машинисты маневрового тепловоза применили экстренное торможение, но это не помогло, заметили журналисты. Удар пришелся в бок автомобиля.

По данным канала, пациент, которого пытались экстренно доставить в больницу, погиб. Водитель и два фельдшера госпитализированы.