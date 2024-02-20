Мурашко взял под личный контроль медпомощь пострадавшим в ДТП в Башкирии

"Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП со скорой в Стерлитамаке, Башкортостан. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.