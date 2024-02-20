Несколько автомобилей столкнулись на МКАД

На внутренней стороне 26-го километра МКАД, после развязки с Каширским шоссе, столкнулись несколько машин. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

19 февраля на Рязанском проспекте в районе дома 3, строения 2, столкнулись два автомобиля.

Ночью 19 февраля массовое ДТП произошло перед развязкой с Можайским шоссе на 54-м километре МКАД. В 03:46 движение на участке было восстановлено.