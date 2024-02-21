На федеральной трассе Карелии в ДТП погиб человек

В Сегежском районе Карелии сегодня перекрывали движение на 696-м километре федеральной трассы "Кола". Причина - ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Пассажир автомобиля погиб.

По информации Госавтоинспекции Карелии, водитель Lada Largus при совершении обгона (в разрешенном для этого месте) столкнулся со встречной грузовой машиной Scania. В результате ДТП, как рассказали в прокуратуре региона, один пассажир легкового автомобиля погиб на месте, еще один пассажир и водитель госпитализированы.