На федеральной трассе Карелии в ДТП погиб человек
В Сегежском районе Карелии сегодня перекрывали движение на 696-м километре федеральной трассы "Кола". Причина - ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Пассажир автомобиля погиб.
По информации Госавтоинспекции Карелии, водитель Lada Largus при совершении обгона (в разрешенном для этого месте) столкнулся со встречной грузовой машиной Scania. В результате ДТП, как рассказали в прокуратуре региона, один пассажир легкового автомобиля погиб на месте, еще один пассажир и водитель госпитализированы.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, личности погибшего и пострадавших устанавливаются. Прокуратура Сегежского района тем временем взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП.
Согласно последней информации ГИБДД, движение по трассе сейчас восстановлено.