Количество аварий в прошлом году впервые выросло

В прошлом году впервые как минимум за десять лет выросло количество аварий с пострадавшими и погибшими. Об этом свидетельствует опубликованная статистика Госавтоинспекции.

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Рост идет по всем пунктам. Количество аварий с потерпевшими увеличилось на 4,5 процента и составило 132 426 ДТП. В них погибло 14,5 тысячи человек. Это больше, чем в прошлом году, на 2,3 процента. А число пострадавших в этих авариях составило 166,5 тысячи. Рост составил 4,3 процента.

Примечательно, что рост аварийности ожидался и годом ранее. Но по каким-то непонятным причинам его удалось остановить. И тогда снижение аварийности составило почти 5 процентов. Однако такого чуда не случилось в предыдущем году.

Итак, что же мешает выполнить национальный проект по безопасности на дорогах?

Тут надо плясать от очень давних цифр. Дело в том, что, когда появились ковидные ограничения, пути-дороги многим перекрыли. Снижение транспорта на дорогах сказалось в пользу снижения аварийности. Однако позже число транспорта на дорогах начало увеличиваться, а в прошлом году достигло буквально максимума. За границу поехать трудно. Значит, используй ресурсы внутреннего туризма, чем активно автомобилисты России и пользовались. А кроме того, выросло количество грузоперевозок по автомобильным дорогам.

Но есть еще одна проблема. Стоимость автомобилей в России выросла в разы, а покупательская способность осталась прежней и даже упала. В итоге автомобилисты уже перестали менять машины раз в пять лет. Они докатывают этот транспорт буквально до последнего возможного километра.

В итоге транспорт стареет, возникают неисправности, с которыми на дороге не справишься. И снова происходят аварии.

А еще надо добавить, что в связи с санкциями наши производители автомобилей оказались без поставок таких необходимых устройств для безопасности автомобилей, как антиблокировочная система тормозов, устройств для стабилизации движения, подушек безопасности.

В итоге все эти факторы становятся причиной того, что даже в легком ДТП есть пострадавшие, которых надо увозить на "скорой". Нет подушки безопасности - получи перелом ребер ремнем этой самой безопасности.

Примечателен и другой момент. Согласно статистике, ежегодно растет количество нарушителей Правил дорожного движения. Так, в этом году оно доросло до 240 миллионов административных дел. Из них 221 миллион выявлен по камерам фотовидеофиксации. Грубо говоря, количество штрафов выросло почти на четверть.

Выросло количество транспорта на дорогах - выросло количество аварий на них

При этом, по данным "Коммерсанта", количество камер на дорогах увеличилось только на 8 процентов. Но зато камеры приобрели новые функции и могут фиксировать нарушения, которые ранее просто не видели.

И тут стоит вспомнить, что, по данным Росстата, численность населения России чуть больше 146 миллионов человек. Получается, что число штрафов за нарушения Правил дорожного движения превышает количество населения страны. Может, стоит все-таки притормозить этот конвейер?