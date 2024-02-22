В Москве произошло ДТП с участием служебного автомобиля

ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, четыре человека пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России , пишет РИА Новости .

Отмечается, что на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна произошло ДТП с участием двух транспортных средств, «одно из которых является служебным автомобилем».