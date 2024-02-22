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В Москве произошло ДТП с участием служебного автомобиля

ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, четыре человека пострадали.

В Москве произошло ДТП с участием служебного автомобиля
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна произошло ДТП с участием двух транспортных средств, «одно из которых является служебным автомобилем».

В результате аварии пострадали четыре человека.

Ранее в центре Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes.

ДТП
МВД России