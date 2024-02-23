Человек погиб при лобовом столкновении грузовика и легковушки в Москве

Авария с участием легкового автомобиля Hyundai Getz и грузовика Hyundai Porter произошла на улице Космонавта Волкова в Москве, сообщает «360». В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили травмы.

На опубликованных кадрах видно, что произошло лобовое столкновение, из-за чего оба автомобиля получили значительные повреждения. По информации издания, одному пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму и перелом голени, второму — перелом ноги. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось о ДТП в Москве на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна. В результате аварии пострадали четыре человека. По данным СМИ, легковой автомобиль на полном ходу врезался в полицейскую машину.