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В Саратове четырех человек госпитализировали после ДТП

Автомобиль Lada Granta столкнулся с другим автомобилем, съехал в забор и опрокинулся в Саратове. Пострадали два ребенка, а также двое взрослых, сообщили в Госавтоинспекции Саратова.

В Саратове четырех человек госпитализировали после ДТП
© РИА Новости

"В результате ДТП госпитализирован водитель Lada Granta, пассажирка Granta, девочки [в возрасте] одного года и двух лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером произошло столкновение автомобиля Lada Granta с автомобилем Lada Priora, после чего Lada Granta въехала в забор и опрокинулась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

ДТП
Lada Priora
Lada Granta
Lada
ГИБДД