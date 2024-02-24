В Костромской области в ДТП погибли четыре человека

"В ГУ МЧС России по Костромской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 255-м км автодороги Р-243 у н.п. Фатьяново Мантуровского района. К сожалению, в результате столкновения грузового и легкового автомобилей четыре человека погибли", - говорится в сообщении.