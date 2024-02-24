Курганец заживо сгорел после ДТП с автомобилем Росгвардии

Смертельное ДТП произошло на трассе Курган — Звериноголовское, в результате которого погиб житель Кургана, сообщает информационный портал «Область 45». По его данным, иномарка Nissan X-Trail столкнулась со служебным автомобилем LADA сотрудников Росгвардии. Причиной ДТП называется выезд японской иномарки на встречную полосу.

Авария произошла 24 февраля в районе 06:00. Водитель и пассажир LADA получили травмы. По данным издания URA.RU, водитель Nissan сгорел заживо в автомобиле.

На 12-м километре автодороги водитель иномарки по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем LADA. От удара произошло возгорание Nissan X-Trail, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в ДТП с участием полицейской машины в Москве. Авария произошла на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна. Кадры с места аварии появились в Сети.