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На трассе Сургут — Салехард в ДТП с «Газелью» пострадали люди

На автодороге Сургут — Салехард 24 февраля столкнулись «Газель» и легковушка. В результате ДТП оба водителя и один из пассажиров доставлены в больницу. Информацию сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в соцсети.

На трассе Сургут — Салехард в ДТП с «Газелью» пострадали люди
© Ura.Ru

«На автодороге „Сургут — Салехард“ произошло столкновение газели и легкового автомобиля. В результате ДТП водителей автомобилей и пассажира „Газели“ доставили в больницу», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло на 326 километре автодороги рано утром. Причина столкновения и виновник не уточняются. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ГИБДД