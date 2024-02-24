В Удмуртии три сотрудника "скорой" пострадали в ДТП

ДТП произошло около 10 часов утра на 21-м километре автодороги Вавож-Кильмезь. По предварительным данным, 65-летний водитель "скорой" не справился с управлением и наехал на снежную "бровку". В результате автомобиль опрокинулся. К счастью, в салоне не было пациентов. Но двое медработников - женщины 28-ми и 42-х лет, а также сам водитель - получили травмы.