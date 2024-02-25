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В ЮАР в ДТП погибли девять активистов правящей партии

По меньшей мере девять активистов правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) погибли в ДТП на юго-востоке страны, когда автобус, в котором они находились, перевернулся на скоростной трассе. Об этом сообщил местный новостной портал News 24.

В ЮАР в ДТП погибли девять активистов правящей партии
© globallookpress.com

Еще 10 человек получили ранения, их состояние оценивается как критическое, отмечает он.

Активисты возвращались из Дурбана с состоявшегося накануне митинга АНК, на котором президент ЮАР и лидер правящей партии Сирил Рамапоса обнародовал предвыборный манифест для предстоящих в мае всеобщих выборов.

Ведется расследование причин ДТП.

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