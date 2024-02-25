В ЮАР в ДТП погибли девять активистов правящей партии

По меньшей мере девять активистов правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) погибли в ДТП на юго-востоке страны, когда автобус, в котором они находились, перевернулся на скоростной трассе. Об этом сообщил местный новостной портал News 24.