В Ярославской области произошло смертельное ДТП
В Ярославской области произошло столкновение микроавтобуса Kia с легковым автомобилем Volkswagen. Погибли три человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Инцидент произошел в воскресенье, 25 февраля, около 09:40 на автодороге Мышкин-Некоуз в районе деревни Ступино.
«В результате ДТП три человека погибли, четыре человека получили травмы», — отметили в пресс-службе.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП.
В прокуратуре Ярославской области пояснили, что прокуратура Мышкинского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП, в котором пострадали дети.
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