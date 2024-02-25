В Ярославской области произошло смертельное ДТП

В Ярославской области произошло столкновение микроавтобуса Kia с легковым автомобилем Volkswagen. Погибли три человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

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Инцидент произошел в воскресенье, 25 февраля, около 09:40 на автодороге Мышкин-Некоуз в районе деревни Ступино.

«В результате ДТП три человека погибли, четыре человека получили травмы», — отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП.