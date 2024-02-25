Появились подробности ДТП с участием нескольких машин на 101-м километре МКАД
Авария на внутренней стороне 101-го километра МКАД произошла в результате небезопасной дистанции между автомобилями. Об этом в воскресенье, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, автомобиль «Тойота» находился слишком близко к идущей впереди машине марки «Рено», что и привело к столкновению. После ДТП водителю и пассажирке «Рено» потребовалась медицинская помощь, их доставили в больницу.
Сейчас расследование произошедшего контролирует прокуратура Восточного административного округа.
Авария, о которой идет речь, произошла 25 февраля перед развязкой с Хабаровской улицей. Сейчас в районе ДТП затруднено дорожное движение.
Другое ДТП произошло на внутренней стороне 26-го километра МКАД 20 февраля. После аварии водитель Mercedes попытался поставить аварийный знак, но его сбил микроавтобус. По предварительной информации, мужчина получил травматическую ампутацию обеих ног.