В Нижнем Новгороде автомобиль сбил двух детей

"По предварительным данным, автомобиль Lada Granta двигался по улице Черняховского, где совершил наезд на двух девочек 2013 и 2014 годов рождения, которые перебегали дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода", - говорится в сообщении.