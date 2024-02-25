По меньшей мере 25 человек погибли при ДТП на севере Танзании

Как минимум 25 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на севере Танзании. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Авария произошла вечером 24 февраля. Водитель грузовика не справился с управлением на дороге, которая соединяет город Аруша с расположенным на юге Кении городом Наманга, после чего произошло столкновение с тремя другими автомобилями, передает информагентство слова президента Танзании Самии Сулуху Хасан.

По ее словам, в одной из машин ехали иностранцы, которые работали волонтерами в школе в Аруше. Уточняется, что жертвами стали одна девушка, 10 женщин и 14 мужчин. Среди них были граждане США, Кении и ЮАР.