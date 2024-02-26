На Алтае в ДТП погибли три человека

"В результате ДТП погибли три человека и три получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе персональные данные. По данному факту ДТП назначено проведение проверки", - говорится в сообщении.