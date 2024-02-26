Таксист протаранил три автомобиля на «встречке» в Москве

На видеозаписи с моментом инцидента видно, что автомобиль такси характерной желтой окраски выезжает на встречную полосу, по которой движется плотный поток машин. Сначала такси врезалось во встречный легковой автомобиль, который отбросило на припаркованную машину. Затем такси зацепило еще два автомобиля — встречный и попутный. После этого оно вылетело с проезжей части в зону проведения дорожных работ, после чего остановилось.