Апшеронская ГИБДД поймала "Жигули", переделанные в кабриолет

В Апшеронске Краснодарского края инспекторы ГИБДД остановили на дороге «ВАЗ-21074», у которого была спилена крыша, а в салоне установлены домашние кресла и ковер. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Кубани».