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На 21-м км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 21-го км МКАД после развязки с Бесединским шоссе, движение на участке затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
© ТАСС

"На внутренней стороне 21-го километра МКАД (после развязки с Бесединским ш.) столкнулись несколько автомобилей. <...> Для движения в районе ДТП доступны две полосы из пяти, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, отмечается в публикации.

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