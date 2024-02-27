Правительственный автомобиль Genesis попал в аварию в центре Москвы

В центре Москвы на пересечении улиц Моховая и Воздвиженка заметили правительственный автомобиль Genesis, попавший в аварию. Видео с поврежденной машиной опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно припаркованный черный Genesis с мигалкой и помятой передней дверью. Рядом стоит автомобиль полиции. На запись также попал мужчина в черной шапке возле открытого багажника правительственной машины.

По словам очевидца, водитель Genesis не выглядел пострадавшим, однако на его месте сработала подушка безопасности, что может говорить о сильном ударе.

Как утверждает канал, в 2011 году автомобиль BMW с этими же номерами, числившийся за представителем президента России в Госдуме Гарри Минхом, столкнулась на Рублево-Успенском шоссе с Opel Astra. В результате пострадала женщина из второй иномарки. Водителя политика спасти не удалось.