Два человека пострадали при падении такси в овраг в Сочи
Такси с пассажирами рухнуло в овраг в Сочи после того, как водитель не справился с управлением. Госпитализированы два человека, сообщило в своем Telegram-канале ГИБДД города-курорта.
По данным ведомства, ДТП произошло сегодня утром на улице Пятигорской в Центральном районе Сочи.
«Предварительно установлено, что водитель такси не справился с управлением, протаранил металлическое ограждение проезжей части и съехал в овраг. В медучреждение с травмами госпитализированы двое пассажиров», - говорится в заявлении ГИБДД.
Там также уточнили, что сам таксист не пострадал.
Ранее перевозивший группу туристов из России автомобиль упал в 25-метровый овраг в районе Булеленг индонезийского острова Бали. Причиной падения была названа неисправность – водитель не справился с управлением, так как у машины отказали тормоза. Жертв ДТП не было, но нескольким пассажирам потребовалась медицинская помощь. Сам водитель автомобиля получил «только ссадины».