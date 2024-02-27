Два человека пострадали при падении такси в овраг в Сочи

Такси с пассажирами рухнуло в овраг в Сочи после того, как водитель не справился с управлением. Госпитализированы два человека, сообщило в своем Telegram-канале ГИБДД города-курорта.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня утром на улице Пятигорской в Центральном районе Сочи.

«Предварительно установлено, что водитель такси не справился с управлением, протаранил металлическое ограждение проезжей части и съехал в овраг. В медучреждение с травмами госпитализированы двое пассажиров», - говорится в заявлении ГИБДД.

Там также уточнили, что сам таксист не пострадал.