Движение по мосту Лужники в сторону центра Москвы перекрыли из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются. В ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда.

Позднее столичный дептранс сообщил, что движение восстановлено.

Напомним, что в ночь на 27 февраля пожар произошел в квартире на четвертом этаже на Можайском шоссе в Москве. В помещении загорелись личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров — спасатели быстро его ликвидировали. В результате происшествия пострадал один человек.