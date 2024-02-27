Движение по мосту Лужники перекрыли из-за горящего авто в Москве
Движение по мосту Лужники в сторону центра Москвы перекрыли из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.
Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются. В ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда.
Позднее столичный дептранс сообщил, что движение восстановлено.
Напомним, что в ночь на 27 февраля пожар произошел в квартире на четвертом этаже на Можайском шоссе в Москве. В помещении загорелись личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров — спасатели быстро его ликвидировали. В результате происшествия пострадал один человек.
До этого, в ночь на 26 февраля, пожар произошел в производственно-складском здании в подмосковном Подольске. Огонь удалось локализовать, а после ликвидировать на площади в 2 тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.