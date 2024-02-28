Сотрудники ДПС в ходе погони задержали водителя-подростка, въехавшего в сугроб

В деревне Ивановское Волосовского района Ленинградской области сотрудники ДПС во время несения службы у дома № 2 для проверки документов подали сигнал об остановке водителю автомобиля ВАЗ, однако тот проигнорировал требования полицейских и продолжил движение, увеличив скорость.

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Сотрудники полиции организовали преследование нарушителя, и в скором времени у дома 32 в том же населённом пункте лихач не справился с управлением и въехал в сугроб, после чего выбежал из салона в сторону лесной чащи, однако в ходе погони был задержан полицейскими. Водителем отечественной легковушки оказался 16-летний первокурсник техникума, житель города Волосово Ленинградской области.

В ходе разбирательства выяснилось, что подросток управлял незарегистрированной машиной, будучи не пристегнутым ремнём безопасности, не имея водительского удостоверения и полиса ОСАГО.