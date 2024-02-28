ГИБДД оштрафовала девушку, проехавшую по главной пешеходной улице Екатеринбурга

«Госавтоинспекция Екатеринбурга привлекла к ответственности автоледи, устроившую покатушки на улице Вайнера», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

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Полицейские выяснили, что за рулем иномарки была 22-летняя девушка. На Вайнера под медиаэкран она выехала, по ее признанию, ради красивых кадров для своего блога.

В ходе разбирательств выяснилось, что она имеет 1,5-годовой стаж вождения автомобилем. А за 2023 год к административной ответственности привлекалась 36 раз.

«Девушка осознавала, что, совершив данное правонарушение, будет привлечена к административной ответственности», – отметили в паблике.

В итоге екатеринбурженку оштрафовали и провели профилактическую беседу.