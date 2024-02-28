ГИБДД оштрафовала девушку, проехавшую по главной пешеходной улице Екатеринбурга
«Госавтоинспекция Екатеринбурга привлекла к ответственности автоледи, устроившую покатушки на улице Вайнера», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Полицейские выяснили, что за рулем иномарки была 22-летняя девушка. На Вайнера под медиаэкран она выехала, по ее признанию, ради красивых кадров для своего блога.
В ходе разбирательств выяснилось, что она имеет 1,5-годовой стаж вождения автомобилем. А за 2023 год к административной ответственности привлекалась 36 раз.
«Девушка осознавала, что, совершив данное правонарушение, будет привлечена к административной ответственности», – отметили в паблике.
В итоге екатеринбурженку оштрафовали и провели профилактическую беседу.
Недавно в Екатеринбурге очевидцы заметили ребенка за рулем автомобиля «Ниссан». Как выяснили в ГИБДД, первоначально малолетний сын сидел в детском кресле и капризничал. Мать ребенка не могла его успокоить и посадила на колени к своему мужу-водителю. В итоге мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей.