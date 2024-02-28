Дептранс показал видео со столкновением двух грузовиков на 41 км МКАД

До этого полиция заинтересовалась экс-мэром Иркутска после дрифта на лимузине по Байкалу. Судя по ролику, водитель несколько раз пускал автомобиль в управляемый занос. Все это происходило на высокой скорости. В комментариях подписчики шутят о преимуществах машины, что лимузин из-за длины «не провалится в трещину», а также критикуют Кондрашова за его выходку. Сейчас правоохранители выясняют, где именно мужчина устроил дрифт– в районе переправы или вне ее.