Автомобиль протаранил группу подростков в Усть-Абакане

Автомобиль врезался в группу подростков в Усть-Абакане. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хакасии в Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в среду, 28 февраля, на улице Добровольского. По предварительной информации, 42-летний водитель ВАЗ-2114 столкнулся со стоящей Toyota Voxy, после протаранил компанию несовершеннолетних, а потом — припаркованную Toyota Cynos и металлический забор.

В результате аварии травмы получили двое подростков. У 16-летнего студента техникума зафиксирован перелом руки, у 17-летнего — перелом позвонка и ушибы. Водитель отделался множественными ссадинами лица.

Медосвидетельствование не выявило опьянения у автомобилиста. Как сообщает Telegram-канал 112, по предварительной информации, мужчина не справился с управлением из-за колеи и, прибавив газу, потерял контроль над машиной. Обстоятельства инцидента выясняются.