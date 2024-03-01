В Таиланде трое россиян пострадали в ДТП в нацпарке

В Таиланде в национальном парке Као Китчакут вчера перевернулся пикап с туристами: 9 человек получили повреждения, один погиб. Среди пострадавших – трое россиян. Как сообщило издание Bangkok Biznews, инцидент произошел при возвращении группы паломников с церемонии поклонения следу Будды на священной горе.

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В публикации отмечено, что одна из наших соотечественниц – 59-летняя Лилиана – без сознания была доставлена в больницу города Чантабури: для постановки диагноза ей назначили сканирование мозга. Также госпитализированы 60-летняя Агия и 54-летний Алмаз – с симптомами головокружения и травмами руки и бедра.

Национальный парк в провинции Чантабури открывают для туристов на ограниченное время в январе – марте. В эти дни туда приезжает немало иностранцев, желающих принять участие в ночной церемонии. От Паттайи до заповедника примерно 150 км. Чтобы попасть на гору, паломников сажают на небольшие открытые автомобили. Преодолеть 8-километровый крутой склон, по откликам в соцсетях, – испытание не для слабонервных. Именно на этой дороге примерно в 08:30 водитель не справился с управлением и пикап фактически раздавил пассажиров.

В тайских СМИ не уточнено, имеют ли россияне страховые полисы. При их отсутствии они могут надеяться на помощь в рамках недавно принятой программы по возмещению затрат на медпомощь иностранным туристам при несчастных случаях и авариях.