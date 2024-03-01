В Новосибирске женщина протаранила несколько припаркованных машин

В Новосибирске женщина на кроссовере протаранила несколько припаркованных машин
По информации очевидцев из группы "АСТ-54"в социальной сети «ВКонтакте», женщина-водитель, управлявшая кроссовером Hyundai Creta, протаранила несколько припаркованных автомобилей на улице Крылова в Новосибирске.
Инцидент произошел 29 февраля. Hyundai Creta сначала задела заднюю дверь черного внедорожника, а затем еще минимум четыре автомобиля.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске разыскиваются водитель и пешеход, покинувшие место ДТП.