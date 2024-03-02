На Ставрополье два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком

"Водитель допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем DAF. От удара ВАЗ съехал в кювет. За рулем "пятнадцатой" находился 40-летний мужчина, который за прошлый год 15 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, чаще всего за скорость", - отметили в пресс-службе УГИБДД по Ставрополью.