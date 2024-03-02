На Ставрополье два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
В Георгиевском округе Ставропольского края рано утром 2 февраля легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, в результате два человека погибли.
ДТП произошло около 05:20 на 328-м километре дороги "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды". По предварительной информации, водитель отечественного ВАЗ-2115 не справился с управлением.
"Водитель допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем DAF. От удара ВАЗ съехал в кювет. За рулем "пятнадцатой" находился 40-летний мужчина, который за прошлый год 15 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, чаще всего за скорость", - отметили в пресс-службе УГИБДД по Ставрополью.
Водитель и пассажир отечественного авто скончались на месте. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП. Среди версий рассматривают усталость и сон за рулем.