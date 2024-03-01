В Крыму инспекторы ДПС помогли потушить загоревшийся автомобиль
Заместитель ОГИБДД УМВД России по г. Керчи майор полиции Дмитрий Мануилов и командир отдельного взвода ОГИБДД УМВД России по г. Керчи капитан полиции Месут Эсатов, следуя на служебном транспорте по ул. Шлагбаумской, заметили на проезжей части отечественный автомобиль, из-под капота которого вырывались густые клубы дыма.
Водитель, выскочив из машины, тщетно пытался справиться с опасной ситуацией.
Полицейские незамедлительно поспешили на выручку. Вызвав пожарный расчёт, инспекторы ДПС при помощи огнетушителя приступили к тушению транспортное средства.Благодаря действиям стражей правопорядка до прибытия огнеборцев пламя удалось сбить и снизить последствия возгорания.
Предварительно, причиной воспламенения машины могла стать неисправность электропроводки.
Водитель автомобиля поблагодарил полицейских за оказанную помощь в предотвращении чрезвычайной ситуации.