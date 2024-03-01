В Крыму инспекторы ДПС помогли потушить загоревшийся автомобиль

Заместитель ОГИБДД УМВД России по г. Керчи майор полиции Дмитрий Мануилов и командир отдельного взвода ОГИБДД УМВД России по г. Керчи капитан полиции Месут Эсатов, следуя на служебном транспорте по ул. Шлагбаумской, заметили на проезжей части отечественный автомобиль, из-под капота которого вырывались густые клубы дыма.