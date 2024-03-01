В Красноярске в ДТП пострадали три человека

"Сегодня в вечернее время водитель автомобиля Honda, двигаясь по Николаевскому мосту в сторону ул. Свердловской, не справился с управлением и наехал на отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира - женщина и малолетний ребенок 2021 года рождения, находившийся в автокресле, и водитель", - говорится в сообщении.