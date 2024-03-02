В Екатеринбурге водитель насмерть сбил пешехода на светофоре

«Водитель, управляя машиной Mazda 6, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Восточная, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, в темной одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП 27-летний молодой человек-пешеход, житель Екатеринбурга, скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков», — говорится в telegram-канале ведомства.