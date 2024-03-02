Молодая пассажирка такси погибла в массовом ДТП

На юго-востоке Москвы произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей, среди которых машина такси, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы. По информации правоохранителей, жертвой аварии стала 25-летняя пассажирка такси.

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Ночью в Батайском проезде водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с автомобилями такси, который от удара перевернулся, и «Мазда». В результате дорожной аварии водитель автомобиля такси госпитализирован, а его 25-летняя пассажирка скончалась на месте, — уточнили в прокуратуре.

Водитель Mercedes отказался проходить медицинское освидетельствование. Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, водителем в нетрезвом состоянии (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Автомобилисту грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей.