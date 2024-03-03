В Ленобласти в ДТП с "Газелью" пострадали пять человек

"Произошло столкновение трех автомобилей: "Газели", а также иномарок "Хёндэ-Солярис" и "Шкода". В результате дорожной аварии травмы получили пять человек. Один [человек госпитализирован] в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести и еще два человека - с легкими травмами", - говорится в сообщении.