В Чувашии в ДТП со скорой помощью пострадали два фельдшера

В Чувашии столкнулись трактор и скорая помощь, пострадали два фельдшера, рассказали в МВД по региону.

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ДТП случилось около 13:15 мск на выезде с федеральной дороги М-7 неподалеку от села Хыркасы.

"Трактор не уступил дорогу "скорой", которая двигалась по встречной полосе с включенными световым и звуковым сигналами", - говорится в сообщении.