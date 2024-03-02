В Чувашии в ДТП со скорой помощью пострадали два фельдшера
В Чувашии столкнулись трактор и скорая помощь, пострадали два фельдшера, рассказали в МВД по региону.
ДТП случилось около 13:15 мск на выезде с федеральной дороги М-7 неподалеку от села Хыркасы.
"Трактор не уступил дорогу "скорой", которая двигалась по встречной полосе с включенными световым и звуковым сигналами", - говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали. По словам полицейских, 30-летний водитель трактора и 55-летний водитель "скорой" освидетельствованы, в момент аварии они были трезвыми. Детали аварии выясняются.