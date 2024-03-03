Женщина и ребенок погибли в лобовом ДТП под Пермью

Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое пострадали в ДТП под Пермью, где столкнулись лоб в лоб две иномарки, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Вечером 2 марта автомобиль Kio Rio с прицепом на трассе М7 «Волга» в Пермском крае вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В результате восьмилетний мальчик и женщина 40 лет, находившиеся в Hyundai, погибли на месте, водители обеих машин госпитализированы.