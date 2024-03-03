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Женщина и ребенок погибли в ДТП под Пермью при лобовом столкновении двух иномарок

Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое пострадали в ДТП под Пермью, где столкнулись лоб в лоб две иномарки, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Женщина и ребенок погибли в лобовом ДТП под Пермью
© РИА Новости

Вечером 2 марта автомобиль Kio Rio с прицепом на трассе М7 «Волга» в Пермском крае вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

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В результате восьмилетний мальчик и женщина 40 лет, находившиеся в Hyundai, погибли на месте, водители обеих машин госпитализированы.

Отмечается, что причина выезда Kio Rio на «встречку» пока не установлена.

ДТП
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Hyundai
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Лобовое столкновение