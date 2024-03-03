В ДТП погиб российский чемпион мира по тайскому боксу
В Марий Эл погиб двукратный победитель первенства мира по тайскому боксу Никита Чернов. Он ехал в легковом автомобиле на тренировку и попал в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает «Марийская правда».
Авария произошла накануне около 8 утра в Звениговском районе. «Вольво», в которой находился спортсмен, столкнулась с «Камазом», выезжавшим со второстепенной дороги. Никита Чернов погиб. Еще два человека, включая несовершеннолетнего, получили травмы.
«Никита погиб по дороге на свои первые соревнования в качестве тренера и представителя своих первых воспитанников. Вечная память, Боец», — написал в соцсети тренер Андрей Собко.
Никита Чернов — двукратный победитель первенства мира, чемпион России по тайскому боксу, многократный победитель всероссийских турниров.