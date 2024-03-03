Фура перевернулась на 91 километре МКАД

На 91 километре Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) перевернулась фура. Об этом в воскресенье, 3 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

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Отмечается, что в результате ДТП водитель крупногабаритной машины и другие владельцы находившихся на дороге авто не пострадали.

27 февраля грузовой автомобиль врезался в две машины, которые стояли с включенными аварийными сигналами на 21-м километре МКАД. ДТП произошло на внутренней стороне 21-го километра после развязки с Бесединским шоссе.