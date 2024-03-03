В ДТП под Красной поляной пострадали три человека

Три человека получили травмы различной степени тяжести в массовой аварии с участием трех автомобилей и автобуса в Сочи. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на подъезде к поселку Красная Поляна, три человека получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщалось, что авария с участием трех легковых автомобилей и автобуса случилась на Новом Краснополянском шоссе в Сочи. Один из пострадавших был деблокирован спасателями. По предварительным данным, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом предплечья. Мужчина был доставлен в городскую больницу.