В Перу водитель чудом выжил после камнепада

В Перу в субботу камнепад обрушился на дорогу, по которой передвигалась колонна грузовиков.

Автомобили ехали по 97-му километру Центрального шоссе в районе Сан-Матео-де-Уанчор в Уарочири. Один из камней в несколько метров в диаметре попал в один из грузовиков и снес его с дороги.

По информации местных СМИ, водитель грузовика и другие дальнобойщики серьезно не пострадали. Их отпустили после оказания медицинской помощи на месте инцидента.