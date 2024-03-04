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В Перу водитель чудом выжил после камнепада

В Перу в субботу камнепад обрушился на дорогу, по которой передвигалась колонна грузовиков.

Автомобили ехали по 97-му километру Центрального шоссе в районе Сан-Матео-де-Уанчор в Уарочири. Один из камней в несколько метров в диаметре попал в один из грузовиков и снес его с дороги.

По информации местных СМИ, водитель грузовика и другие дальнобойщики серьезно не пострадали. Их отпустили после оказания медицинской помощи на месте инцидента.

Взрыв 200-тонного валуна, перегородившего дорогу

Туда оперативно прибыли спасательные отряды для оценки ущерба и координации необходимых действий по восстановлению и ремонту пострадавшей части дороги.

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