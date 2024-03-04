В Перу водитель чудом выжил после камнепада
В Перу в субботу камнепад обрушился на дорогу, по которой передвигалась колонна грузовиков.
Автомобили ехали по 97-му километру Центрального шоссе в районе Сан-Матео-де-Уанчор в Уарочири. Один из камней в несколько метров в диаметре попал в один из грузовиков и снес его с дороги.
По информации местных СМИ, водитель грузовика и другие дальнобойщики серьезно не пострадали. Их отпустили после оказания медицинской помощи на месте инцидента.
Туда оперативно прибыли спасательные отряды для оценки ущерба и координации необходимых действий по восстановлению и ремонту пострадавшей части дороги.